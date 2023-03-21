Так, во время проведения стабилизационных мероприятий возле села Александровка Херсонского района на дамбе обнаружен уничтоженный автомобиль со скелетированными остатками человека внутри, пишет Politeka.net со ссылкой на полицию Херсонской области.

Правоохранители предполагают, что автомобиль попал под обстрел российской армии во время боевых действий на территории села.

«Полицейские изъяли доказательства для дальнейшей идентификации личности человека и обстоятельств происшествия», - отметили в полиции.

Также стало известно об еще одной трагедии – у села Правдино в поле на бывших позициях российских военных отец с сыном собирали деревянные ящики, когда 18-летний парень наступил на мину.

Произошла детонация.

«Отец сам повез сына в больницу, к сожалению, по дороге парень умер от тяжелых травм», - рассказали в полиции.

Еще один взрыв произошел в лесополосе возле села Малая Александровка.

Там во время уборки дров 35-летний местный житель наступил на мину. Пострадавший с минно-взрывной травмой доставлен в больницу.

В полиции отметили, что Херсонщина считается одной из самых заминированных из всех оккупированных областей.

Граждан просят быть крайне осторожными, не ходить в лесополосы, поля, не собирать трофеи на прежних позициях российских военных, не передвигаться по грунтовым дорогам, пока территория не будет обследована взрывотехниками.

Напомним, ранее стало известно, что трагедией завершилась масштабная спасательная операция под Одессой.

Также сообщалось, что враг пытается продвигаться в центре Бахмута.

Кроме того, Politeka.net писала о взрыве в Киевской области, в результате которой пострадал молодой парень.