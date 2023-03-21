Под бункерным ковром ожесточилась схватка. Нет, не породистых черчиллевских бульдогов, а отвратительных путинских крыс или скорее даже мышей. Генералы рф и основатель российской военной компании "вагнер" евгений пригожин постоянно ведут разборки между собой.

Российский оппозиционный политик Геннадий Гудков в интервью для Politeka Online прокомментировал их грызню и спрогнозировал, что ждет пригожина.

Эксперт вспомнил, как на днях пригожин попросил у шойгу помощи под Бахмутом. В письме тот написал, что у него есть информация о планах ВСУ начать широкомасштабное наступление и нанести фланговые рассекающие удары с целью отрезать подразделения чвк "вагнера" от основных сил вс рф.

Как отметил Геннадий Гудков, это выглядит смешно, ведь шойгу вообще ничего на рф не решает и помогать пригожину не сможет, даже если бы захотел.

Действительно, пригожин постоянно жалуется на то, что его войскам не хватает оружия, снарядов и амуниции. Всю вину за это он перекладывает на генерала рф герасимова. Путин обо всем этом знает, но на защиту своего верного "песика пригожина" не стает. Российский оппозиционный политик предположил, почему так происходит.

"Путин не спешит защищать и спасать его. Похоже, что есть какая-то договоренность у него с генералами. И теперь они с удовольствием мстят путину и самому пригожину. Прекрасно при этом себя чувствуют. Да и будущего у пригожина никакого нет. Он просто приложение к путину, которое тот отдал на растерзание. Началась его публичная порка, чтобы все боялись", - объяснил Геннадий Гудков.

Напомним, эксперт ответил, как Украине победить и заставить рф капитулировать.

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