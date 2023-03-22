Об этом заявил представитель Белого дома Джон Кирби, передает CNN.

По его словам, Соединенные Штаты продолжат оказывать Украине поддержку, которая необходима стране для того, чтобы сражаться.

Также Кирби отметил храбрость укранцев, которые продолжают сражаться за Бахмут. По его словам, и украинцы, и российские захватчики отдают приоритет этому сражению и США сосредоточатся на том, чтобы у Украины было все необходимое.

Это и поддержка, и оружие, и данные разведки.

Кроме того, представитель Белого дома подчеркнул, что Украина готовится к весеннему наступлению против российских войск и ближайшие недели станут критическими в этой войне.

США ожидают, что российский президент «попытается начать еще одно наступление и, возможно, по многим другим направлениям».

«Мы должны убедиться, что делаем все возможное, чтобы Украина была к этому готова», — сказал Кирби.

По его словам, США хотят, чтобы украинцы могли защитить себя от любого возобновления российского наступления, а также имели возможность «проводить собственные наступательные операции в любое время и в любом месте, в размере и масштабе по своему выбору».

Кроме всего прочего США «делают все возможное», чтобы убедиться в том, что Украина готова к предстоящим критическим неделям и месяцам.

Напомним, минувшей ночью оккупанты выпустили по Украине 21 дрон, предварительно, "Шахед-136».

16 из них удалось сбить нашими силами ПВО.

Также сообщалось, что оккупантам в Крыму сообщили плохие новости.

Кроме того, Politeka.net писала, что новая военная помощь поможет ВСУ зачистить Украину от оккупантов.