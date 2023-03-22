Об этом, как пишет Politeka.net, сообщил руководитель ОП Андрей Емрак.
«Россияне обстреливают Запорожье. Под вражеским огнем – жилые дома, также остров Хортица», - сообщил он.
Тем временем в Сети уже появились страшные кадры с места атаки.
На них можно увидеть, что некоторые квартиры в огне, стены домов почернели.
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По некоторым данным, россияне били крылатыми ракетами и С-300.
«Россияне попали по жилым домам в Запорожье… Они еще раз подтверждают свершившийся факт: это – тупиковая ветвь эволюции. Распинаться об «выполнении мирного плана Китая» и на следующий же день ударить прямой наводкой по ЖИЛЫМ домам…», - прокомментировал циничную атаку журналист и политический эксперт Назар Приходько.
Страшную атаку прокомментировал президент Украины Владимир Зеленский.
Напомним, ранее стало известно, что увеличилось количество жертв ночной атаки.
В Киевской области под завалами общежития нашли еще одно тело. Таким образом количество жертв нового удара со стороны россиян достигло четырех.
Также напомним о взрыве гранаты в Подольском районе Киева – жертве взрыва было всего 29 лет.
Кроме того, Politeka.net писала, что появились фото с места новой атаки россиян.