Об этом, как пишет Politeka.net, сообщил руководитель ОП Андрей Емрак.

«Россияне обстреливают Запорожье. Под вражеским огнем – жилые дома, также остров Хортица», - сообщил он.

Тем временем в Сети уже появились страшные кадры с места атаки.

На них можно увидеть, что некоторые квартиры в огне, стены домов почернели.

По некоторым данным, россияне били крылатыми ракетами и С-300.

«Россияне попали по жилым домам в Запорожье… Они еще раз подтверждают свершившийся факт: это – тупиковая ветвь эволюции. Распинаться об «выполнении мирного плана Китая» и на следующий же день ударить прямой наводкой по ЖИЛЫМ домам…», - прокомментировал циничную атаку журналист и политический эксперт Назар Приходько.

Страшную атаку прокомментировал президент Украины Владимир Зеленский.

Напомним, ранее стало известно, что увеличилось количество жертв ночной атаки.

В Киевской области под завалами общежития нашли еще одно тело. Таким образом количество жертв нового удара со стороны россиян достигло четырех.

Также напомним о взрыве гранаты в Подольском районе Киева – жертве взрыва было всего 29 лет.

Кроме того, Politeka.net писала, что появились фото с места новой атаки россиян.