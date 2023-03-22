У Київській області внаслідок нової атаки атаки частково зруйновано 4-й та 5-й поверхи двох п’ятиповерхових гуртожитків та навчальний корпус професійного ліцею.

Як повідомляють рятувальники, під завалами можуть бути ще четверо людей, пише Politeka.net.

Раніше стало відомо, що внаслідок нічної атаки дронами в Київській області пошкоджено цивільний об'єкт.

«Наразі відомо про 3 загиблих і 7 поранених. Інформація уточнюється. На місці працюють підрозділи ДСНС, Національної поліції та відповідні екстрені служби. Постраждалим надається необхідна допомога», - повідомляли в Київській обласній військовій адміністрації.

Також з'явилися кадри з місця атаки.

Також стало відомо, що в Житомирській області внаслідок нічної атаки дронами один із об'єктів інфраструктури отримав пошкодження.

При цьому три «шахеди» збили Сили ППО. Постраждалих немає, повідомив голова Житомирської ОВА Віталій Бунечко.

Всього вночі силами ППО було знищено 16 "шахедів". Всього було випущено 21 БПЛА.

Також повідомлялось, що росія готується до нового наступу.