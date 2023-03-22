Российские оккупанты расконсервируют танки Т-54 из-за потерь. Речь идет о среднем танке, созданном еще во время Второй мировой войны - первый прототип Т-54 был готов и передан на испытания в январе 1945 года, а последний в 1950-х годах.
Военнослужащий ВСУ, журналист и политолог Кирилл Сазонов в Телемарафоне рассказал, почему рано радоваться и, в чем опасность этих "консерв" для бойцов ВСУ.
По его словам, старые советские танки не сравнятся с новейшим вооружением стран НАТО. Но они все еще несут опасность для бойцов ВСУ и мирного населения.
"Конечно, это устаревшие танки. Это не новая модель и не хваленная Армата. Но в нынешней ситуации иметь танк и не иметь его - это совершенно разные ситуации. Любой танк усиливает позиции россии, это хорошо для наступления и даже в обороне. Радует, что техника старая, но плохо то, что она у россиян еще есть. И это для ВСУ будет проблемой", - пояснил Кирилл Сазонов.
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Кроме того, есть позитивный момент в том, что их точно не сравнишь ни Breadly, ни с Leopard - это небо и земля.
Кирилл Сазонов также подчеркнул, что техника у рф на грани и с каждым наступлением она становится все хуже – ведь расконсервируют старье. А новую тяжулую технику россии не спешат продавать даже в Иране.
Напомним, эксперт ответил, как Украине победить и заставить рф капитулировать.
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