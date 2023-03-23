Британский принц Уильям показал свои навыки в популярной игре.

Кадры игры принца Уильяма с украинскими беженцами опубликовал королевский корреспондент Ричард Палмер, пишет Politeka.net.

«Сегодня Принц пинг-понга играет с украинскими беженцами», - прокомментировал опубликованные кадры Палмер.

Известно, что принц Уильям встретился с украинскими беженцами в Варшаве.

«Принц Уильям сегодня вечером побывал в центре для размещения 300 украинских беженцев в Варшаве», - сообщил корреспондент.

William chats to Ukrainian refugees in Warsaw. pic.twitter.com/4WKHRZSYMi — Richard Palmer (@RoyalReporter) March 22, 2023

Добавим, ранее стало известно, что принц Уильям совершил тайную поездку в Польшу, чтобы лично поблагодарить польские и британские войска, поддерживающие Украину.

В частности, он посетил военные базы в Жешуве, которые в 90 км от границы с Украиной.

«У наших народов крепкие связи. Благодаря нашему сотрудничеству в поддержку народа Украины и его свободы, которая также является нашей и вашей свободой, эти связи еще больше укрепляются», — сказал он.

Prince William has been to a centre housing 300 Ukrainian refugees in Warsaw this evening. pic.twitter.com/LrGsKTxKdk — Richard Palmer (@RoyalReporter) March 22, 2023

Напомним, ранее сообщалось о большом горе, которое пришло в семью известного нардепа.

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