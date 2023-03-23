Британский принц Уильям показал свои навыки в популярной игре.
Кадры игры принца Уильяма с украинскими беженцами опубликовал королевский корреспондент Ричард Палмер, пишет Politeka.net.
«Сегодня Принц пинг-понга играет с украинскими беженцами», - прокомментировал опубликованные кадры Палмер.
Известно, что принц Уильям встретился с украинскими беженцами в Варшаве.
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«Принц Уильям сегодня вечером побывал в центре для размещения 300 украинских беженцев в Варшаве», - сообщил корреспондент.
Добавим, ранее стало известно, что принц Уильям совершил тайную поездку в Польшу, чтобы лично поблагодарить польские и британские войска, поддерживающие Украину.
В частности, он посетил военные базы в Жешуве, которые в 90 км от границы с Украиной.
«У наших народов крепкие связи. Благодаря нашему сотрудничеству в поддержку народа Украины и его свободы, которая также является нашей и вашей свободой, эти связи еще больше укрепляются», — сказал он.
Напомним, ранее сообщалось о большом горе, которое пришло в семью известного нардепа.
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