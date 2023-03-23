Об этом, как пишет Politeka.net, говорится в новом отчете американского Института изучения войны.

Отмечается, что российские войска предприняли дополнительные маргинальные наступления на юге Бахмута, а украинские войска 21 и 22 марта провели контратаки на юго-западной и северо-западной окраинах города.

«22 марта Генштаб Украины сообщил, что наступательный потенциал российских войск в районе Бахмута снижается, а украинские официальные лица ранее сообщали об уменьшении количества боевых столкновений в самом городе в последние дни», - напоминают аналитики.

Эксперты отмечают, что российские войска в настоящее время наращивают темпы своих наступательных операций в районе Авдеевки с целью окружения населенного пункта. В институте не исключают, что оккупанты делают это за счет своих операций в районе Бахмута и застопорившегося наступления в районе Угледара.

Эксперты предполагают, что российские силы отдают приоритет интенсификации операций вокруг Авдеевки, а не возобновлению наступления на Угледар.

«Российские силы, по-видимому, стягивают больше боевой мощи в район Авдеевки, что может позволить им увеличить темпы наступления, хотя 22 марта не было подтвержденных российских наступлений в этом районе», - говорят эксперты.

Аналитики института не исключают, что что российские наступления могут побудить украинские силы уйти из Бахмута и/или Авдеевки, хотя в настоящее время ни то, ни другое не представляется вероятным.

«Российские войска могут начать или активизировать наступательные операции на новых направлениях, но эти операции, скорее всего, не принесут ощутимых результатов, поскольку общее весеннее наступление русских приближается к кульминации», - говорится в отчете.

Напомним, ранее стало известно о гибели под Бахмутом родного брата известного народного депутата.

Также сообщалось, что на могиле легендарного "Да Винчи" нашли записку с мощным посланием.

Кроме того, Politeka.net писала о метком ударе ВСУ по важному пункту оккупантов.