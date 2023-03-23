Агрессор не оставляет надежды любой ценой взять Бахмут, несмотря на потери ни в живой силе, ни в технике.

Об этом, как пишет Politeka.net, заявил командующий Сухопутными войсками генерал-полковник Александр Сырский.

По его словам, основными силами России на этом направлении являются "вагнеровцы".

«Не жалея ничего, они теряют значительные силы и выдыхаются. Совсем скоро мы воспользуемся этой возможностью, как в свое время делали это под Киевом, Харьковом, Балаклеей и Купянском», - намекнул Сырский на контрнаступление ВСУ.

Также Сырский отметил мужество украинских защитников:

«Под непрерывным огнем артиллерии, авиации противника наши воины на фронте демонстрируют сверхчеловеческую стойкость, мужество и храбрость. В частности, подразделения 93-й, 10-й, 57-й и 5-й бригад, которые сейчас защищают нашу Родину на востоке страны».

Ранее Сырский сообщил, что враг пытается продвигаться к центру Бахмута.

«На Бахмутском направлении постоянно уничтожается вражеская техника, живая сила противника и вражеские склады. Штурмовые группы врага пытаются продвигаться из окрестностей в центр города, но Силы обороны работают и уничтожают их 24/7», - заявлял командующий Сухопутными войсками, добавляя, что мужественные украинские воины не дают противнику продвинуться вперед.

Тем временем стало известно, что количество жертв атаки окупантов на Киевскую область увеличилось до девяти.

В настоящее время спасатели завершили работы по разбору завалов на территории Ржищевского профессионального лицея в Киевской области.

В результате атаки беспилотниками были частично разрушены четвертый и пятый этажи двух пятиэтажных общежитий и трехэтажный учебный корпус профессионального лицея, произошел пожар.

Напомним, оккупанты активизировались на новом направлении.

Также сообщалось, что на могиле легендарного "Да Винчи" была найдена записка с мощным посланием.

Кроме того, Politeka.net писала о точном ударе ВСУ по важному пункту оккупантов.