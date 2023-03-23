Событие не связано с воздушной тревогой, пишет Politeka.net.

«Взрыв, который только что слышали в Кропивницком, произошел из-за взрыва газа в многоэтажке по улице Юрия Коваленко 5, корпус 2. Соответствующие службы – на месте», - сообщил руководитель Кировоградской ОВ Андрей Райкович.

Все обстоятельства, подчеркнул он, выясняются.

Тем временем в Сети стали появляться кадры с места взрыва.

Добавим, стали также известны последствия ночного ракетного удара по Краматорску.

Повреждены котельня, 7 приватных домов, здание детского садика и амбулатория. К счастью, обошлось без пострадавшиих.

Напомним, в порту Измаила произошло масштабное ЧП - корабль влетел в пришвартованное судно.

Также сообщалось о взрыве в Подольском районе украинской столицы. Жертвой трагедии стал молодой мужчина.