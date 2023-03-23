Офицер Армии обороны Израиля Игаль Левин отмечает, что у контрнаступления украинских защитников есть три "окна" или этапа, когда они будут атаковать.

США хотели отправить в Украину танк M1A2 Abrams, имеющий значительно улучшенные возможности по сравнению с предыдущей моделью M1A1. Но все же пересмотрели свое решение и отправят предыдущую версию M1A1, которые у них уже готовы и есть в запасе.

Офицер Армии обороны Израиля и военный аналитик Игаль Левин, рассказал в интервью, насколько отличаются эти танки от российских. Кроме того, он пояснил, почему США спешат дать Украине эти танки.

По словам эксперта, M1A2 является модернизацией более старого M1A1: в отличие от А1, работающего на аналоговой системе, А2 работает на цифровой. Но больше существенной разницы между ними не наблюдается.

"Самое главное здесь, что для такой войны танки M1A1, прекрасно подходят. Они на голову выше любого российского танка. Любой танк западный будет лучше российского Т-72 или Т-90. Нельзя даже сравнивать американскую технику с российской, они готовились к разным войнам и разрабатывались в разные эпохи", - подчеркнул Игаль Левин.

Офицер Армии обороны Израиля также отметил, почему США спешат дать Украине эти танки в этом году. Хотя раньше называли сроки в 2024-ом году. Все из-за трех этапов контрнаступления.

"Пентагон прекрасно знает, какие есть планы в Генштаба Украины. Я уверен, что контрнаступление будет не одно, а их будет несколько серий. У нас есть окна наступлений: это весна-поздняя, это лето и осень. И видимо США хотят передать эти танки к следующему контрнаступлению Украины", - добавил Игаль Левин.

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