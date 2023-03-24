Идеолог Олесь Доний заявил, что каждое решение нашего государства следует оценивать с точки зрения того, делает ли оно конкретно нас счастливыми.

Об этом он рассказал на канале «My.ua».

«25-ая ступень концепции называется «Будь счастливым». Когда спрашивают, можно ли свести к одному, я говорю, что да, к этой ступени, она основная. То есть это ваша установка на счастье, ощущение счастья», - отмечает Олесь Доний.

По его мнению, именно с позиции счастья и следует оценивать каждое государственное решение, ведь это не абстракция об Украине, а именно собственное благо. В таком случае, утверждает эксперт, мы уже по-другому будем смотреть на политику власти. С другой стороны, замечает он, могут возникать разногласия, ведь для некурящего человека закон о запрете курения в общественных местах – счастье, а для курильщика – ограничение права на счастье.

«Мы должны осознать пределы права на счастье. Здесь выходит государство, которому мы передаем эти функции. Здесь оно выходит во главу угла, потому что мы государству делегируем право на насилие, условно говоря, над нами, если мы доходим до определенного консенсуса, какие права мы готовы ему делегировать, какие границы», - объясняет Олесь Доний.

Итак, подытоживает идеолог, мы должны думать не только о своем праве на счастье, но и о границах этого счастья, ведь там, где начинаются чужие границы, заканчиваются твои.

Доний – автор концепции «25 ступеней к общественному счастью», которую эксперты оценивают как осовременивание идей Григория Сковороды, а самого Олеся Дония – как современный аналог Григория Сковороды.

Как сообщала Politeka, Доний рассказал, как нужно мечтать, чтобы это не было опасно.

Также Politeka писала о том, что Доний с командой ученых побывали в Тернополе и презентовали концепцию «25 ступеней».