У россиян появились новые серьезные проблемы, справиться с которыми они вряд ли смогут.

Так, военно-политический обозреватель группы «Информационное сопротивление» Александр Коваленко констатировал тот факт, что проивзодство новых БПЛА у россиян не заладилось

«В условиях действующих санкций россияне пытаются выйти на производство БПЛА с минимальным присутствием недоступных сейчас комплектующих. Ну и "импортзамещение", что называется, на лицо!», - прокомментировал Коваленко кадры с новым российским беспилотником, который падает сразу после взлета.

Аналитик отмечает, что у БПЛА отсутствует балансировка винта и не исключает, что россиянам пришлось установить просто то, что было, а не то, что надо.

«Это сразу же оказало влияние на функционабельность моторной группы. Так же известно и о проблемах российских БПЛА с материалами самого планера. Это крушение ярко демонстрирует бросающуюся в глаза проблему российских БПЛА, которая является лишь одной из множества, о которых время от времени появляется информация в открытых источниках», - говорит Коваленко.

По словам эксперта, россияне также испытывают проблемы с катапультами – сказывается низкое качество сборки и материалов. А традиционной проблемой для российских БПЛА являются перепады температур. Причина также кроется в использовании материалов и комплектующих низкого качества.

Кроме того, отсутствие доступа к качественному оборудованию привело к падению качества телеметрии российских БПЛА.

«Собственно, тот самый случай, когда санкции действуют. Россияне в попытке обойти те потребности для сборки БПЛА, которые более не доступны, вынуждены применять откровенно второсортные и ненадёжные материалы, приводящие к ухудшению качества и надёжности всей линейки дронов», - пояснил Коваленко причин новых проблем оккупантов.

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