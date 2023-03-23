23-летняя Юлия могла бы погибнуть в Запорожье 22 марта, потому что квартира, в которой она прожила 10 лет с родителями, находилась в многоэтажке куда россияне пустили ракету.

22 марта оккупанты нанесли ракетные удары по Запорожью. 2 из 6 ракет, выпущенных по городу, попали в девятиэтажку. В результате атаки 32 пострадавших. От многоэтажки остались одни руины. В одной из квартир дома когда-то жила известная украинская модель Юлия Ратнер. Об этом она рассказала в своих Инстаграм-сториз.

23-летняя Юлия могла бы погибнуть в Запорожье 22 марта, потому что квартира, в которой она прожила 10 лет с родителями, находилась в многоэтажке куда россияне пустили ракету. Девушка уточнила, что квартира находится в соседнем подъезде от места попадания баллистической ракеты. К счастью, семья выехала из Запорожья и переехала в более безопасное место.

Юлия Ратнер вспомнила любимые улочки, по которым гуляла в детстве и вид из окна на ее школу и торговый центр. После случившегося девушка пожелала российским оккупантам гореть в аду.

"Я искренне надеюсь, что ад существует, и что каждый из вас, г*внюки, будет мучиться вечность, и все ваши следующие поколения тоже", - заявила она.

Стоит отметить, что Юлия Ратнер начала свою карьеру в 15 лет. Летом 2017 года она стала лицом новой коллекции Valentino. Также на Неделе моды в Париже дефилировала для Prada, Fendi, Christian Dior и Celine.

Напомним, крупнейший завод горит в рф, его помощь оккупантам была огромной.

Как еще Politeka писала, очевидец рассказал о первых секундах трагедии в Запорожье.

Также Politeka сообщала, житель дома в Запорожье показал первые минуты трагедии, видео.