У Ярославлі на території Моторного заводу вдень 23 березня спалахнула пожежа. Надзвичайна подія сталася в адміністративній будівлі за адресою проспект Жовтня, 75. Після займання округу швидко заволокло димом, про це повідомляють місцеві ЗМІ.
Ярославський моторний завод спеціалізується на розробці та виробництві дизельних двигунів для автомобілів, тракторів, спеціальної та військової техніки.
Відомо, що саме на цьому заводі росіяни виробляють двигуни для бронемашин Росії та ядерного комплексу "Тополя М".
"Завод виробляв двигуни, що особливо важливо для російської військової техніки за умов санкцій", - повідомив нардеп ВР Олексій Гончаренко у Телеграм.
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"Під час прибуття перших пожежних підрозділів на місці виклику спостерігався густий чорний дим у триповерховому адміністративному будинку. Наразі проводиться розвідка та пошук вогнища займання", - повідомили в МНС Росії.
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