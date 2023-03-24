Об этом, как пишет Politeka.net, сообщили в Днепропетровской ОГА.
«Этой ночью российская армия атаковала Кривой Рог беспилотниками. Один "Shahed" военные из воздушного командования "Восток" сбили. Есть и попадание 5 БпЛА», – сообщили в ОГА.
К счастью, обошлось без погибших и пострадавших.
Последствия атаки все еще выясняются.
«Не помогайте врагу. Не корректируйте места прилетов! Не снимайте и не снимайте на видео. Не комментируйте их в соцсетях! Есть требования военного времени. Есть правила и запреты. За их нарушение предусмотрено наказание!», - подчеркнули в ОГА.
Рф открыла "ящик Пандоры" после сбития американского дрона над Черным морем: к чему может привести инцидент
Сотни дипломатов рф выгнали из Европы, жены истерят: «Мы приехали, работы нет»
Корабль влетел в судно в порту на Одесчине: появились подробности и фото с места ЧП
Украинцам раздадут выплаты от международных организаций: кто получит деньги
Записку, от которой мурашки по коже, нашли на могиле "Да Винчи": "Навеки присутствующий"
Напомним, ранее об атаке сообщил мэр Кривого Рога Александр Вилкул.
«Кривой Рог. Вражеская атака дронами "Шахид". Есть попадания. Ничего не снимаем и не выкладываем в соцсети!».
Также мэр сообщил, как теперь будет работать транспорт и медучреждения, а также предупредил плановый взрыв.
"Для ликвидации последствий вражеских ударов были задействованы все оперативные и экстренные службы.
Вся важная инфраструктура, коммунальный транспорт, социальные и медицинские учреждения в городе работают стабильно. Сегодня, в 11:00 в производственных целях будет проведен плановый взрыв в карьере ЧАО «ИНГОК» (Ингулецкий район). Производственный взрыв контролируется, причин для беспокойства нет", - заверил Вилкул.
Напомним, минувшей ночью воздушная тревога также звучала в Киевской, Черниговской, Сумской, Полтавской, Харьковской областях и в Киеве.
Напомним, раскрыта тактика россиян, которые "исчезли" из Новой Каховки.
Также сообщалось, что у Путина новая унизительная роль.
Кроме того, Politeka.net писала, что россияне активизировали наступление на новом направлении.