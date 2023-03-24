Об этом, как пишет Politeka.net, сообщили в Днепропетровской ОГА.

«Этой ночью российская армия атаковала Кривой Рог беспилотниками. Один "Shahed" военные из воздушного командования "Восток" сбили. Есть и попадание 5 БпЛА», – сообщили в ОГА.

К счастью, обошлось без погибших и пострадавших.

Последствия атаки все еще выясняются.

«Не помогайте врагу. Не корректируйте места прилетов! Не снимайте и не снимайте на видео. Не комментируйте их в соцсетях! Есть требования военного времени. Есть правила и запреты. За их нарушение предусмотрено наказание!», - подчеркнули в ОГА.

Напомним, ранее об атаке сообщил мэр Кривого Рога Александр Вилкул.

«Кривой Рог. Вражеская атака дронами "Шахид". Есть попадания. Ничего не снимаем и не выкладываем в соцсети!».

Также мэр сообщил, как теперь будет работать транспорт и медучреждения, а также предупредил плановый взрыв.

"Для ликвидации последствий вражеских ударов были задействованы все оперативные и экстренные службы.

Вся важная инфраструктура, коммунальный транспорт, социальные и медицинские учреждения в городе работают стабильно. Сегодня, в 11:00 в производственных целях будет проведен плановый взрыв в карьере ЧАО «ИНГОК» (Ингулецкий район). Производственный взрыв контролируется, причин для беспокойства нет", - заверил Вилкул.

Напомним, минувшей ночью воздушная тревога также звучала в Киевской, Черниговской, Сумской, Полтавской, Харьковской областях и в Киеве.

Напомним, раскрыта тактика россиян, которые "исчезли" из Новой Каховки.

Также сообщалось, что у Путина новая унизительная роль.

Кроме того, Politeka.net писала, что россияне активизировали наступление на новом направлении.