Зараз окупанти використовують тактику, яка простежувалась вже під час звільнення українськими захисниками правобережжя.

Про це, як пише Politeka.net, в ефірі телемарафона повідомила спікер оперативного командування "Південь" Наталія Гуменюк, коментуючи імітацію відходу окупантів з Нової Каховки.

За її словами, ці дії окупантів – ознака тактики, яку можна побачити у виконанні ворога час від часу.

«Якщо повернемося за часів звільнення правобережжя, то ця тактика тоді також прозоро простежувалася. Вони починали посилено грабувати, пакувати свої валізи, відправляти до рідних додому все накрадене та переодягалися у цивільне», - нагадала Гуменюк.

За її словами, російські війська усвідомлюють, що наші воїни можуть зачищати цю смугу безпеки в 30 кілометрів, тож можуть вдатися до провокацій.

«Саме тому вони імітують своє зникнення з населеного пункту, але це може приховувати велику загрозу. Вони можуть обстріляти цей населений пункт, звинуватити сили оборони, а потім знову через пропаганду просувати наративи для свого електорату про те, що план, який не реалізовано за 3 дні, все ще триває», - пояснила Гуменюк.

Нагадаємо, ввечері 23 березня Генштаб ЗСУ повідомив, що російські війська залишили Нову Каховку.

Проте згодом з’явилася інформація, що це не так.

«Окупанти і досі тимчасово знаходяться у Новій Каховці. Інформація про начебто відхід противника з даного населеного пункту була оприлюднена внаслідок некоректного використання наявних даних. Однак, ми неодмінно звільнимо і Нову Каховку», - повідомили в Генштабі ЗСУ.

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