Суд избрал политику-предателю меру пресечения в виде содержания под стражей без альтернативы в виде залога.

Как пишет Politeka.net со ссылкой на ДБР, речь идет о бывшем народном депутате Ренате Кузьмине.

«Его подозревают в государственной измене. В рамках досудебного расследования работники ДБР установили, что депутат накануне и после начала полномасштабного вторжения России размещал в СМИ пропагандистские материалы в ущерб Украине», - сообщили в ДБР.

В частности, с марта 2021-го и во время полномасштабного российского вторжения Ренат Кузьмин озвучивал в своих выступлениях, сообщениях в соцсетях и на собственном сайте информацию, носившую пропагандистский характер.

Их целью, отмечают в ДБР, было формирование в обществе антиукраинского настроения и информационного влияния для ущерба суверенитету, территориальной целостности, неприкосновенности и безопасности государства.

Действия политика квалифицированы по ч. 1 ст. 111 УК Украины (государственная измена), за что предусмотрено наказание в виде лишения свободы до 15 лет с конфискацией имущества.

«Суд избрал меру пресечения в виде содержания под стражей (заочно) без альтернативы в виде залога», - говорится в сообщении.

Напомним, Ренат Кузьмин был заместителем Секретаря СНБО (с 4 октября 2013 по 2014), первым заместителем Генерального прокурора Украины (2010–2013), народным депутатом IX созыва от партии ОПЗЖ.

5 октября 2022 г. Государственное бюро расследований сообщило Кузьмину подозрение в государственной измене.

Политик был объявлен в розыск по подозрению в госизмене.

Гражданство Украины Рената Кузьмина приостановлено согласно Указу Президента Украины в январе 2023 года.

13 января 2023 года Кузьмин был лишен мандата народного депутата Украины конституционным большинством Верховной Рады Украины.

Напомним, СБУ разоблачила еще одного предателя, который сливал данные "вагнеровцам".

Кроме того, сообщалось о новой унизительной роли Путина.

Также Politeka.net писала, что сделано заявление о контрнаступлении ВСУ.