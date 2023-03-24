Новая трагедия всколыхнула Украину, родители в один день потеряли обоих сыновей.

С братьями-близнецами Владиславом и Ростиславом Бойко на днях попрощались в Кропивницком.

Мужчины родились в один день и погибли тоже вместе.

Они мечтали быть военными и погибли, защищая родную землю от русских захватчиков, пишет Politeka.net со ссылкой на Суспільне.

Они были одними из первых, кто принял бой в первый день полномасштабного наступления России на Украину. Год братья считались без вести пропавшими.

Как выяснилось, Владислав и Ростислав погибли 24 февраля 2022-го возле поселка Беловодск Луганской области.

Последние слова, когда они позвонили по телефону, были: "Мама, папа, извините, если мы чем-то провинились перед вами, но вряд ли мы выстоим. Потому что силы – совсем не равны. На нас движется целая колонна танков".

«Ростислав был немного спокойнее, тише, домашнее. А Владислав был очень открыт, активен. Они были военными. Владислав – старшим сержантом. Ростислав – сержантом", - рассказывают о Героях родные.

Братья мечтали быть военными, участвовали в миротворческой миссии в Ливане, защищали Украину с 2014 года.

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