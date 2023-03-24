С братьями-близнецами Владиславом и Ростиславом Бойко на днях попрощались в Кропивницком.
Мужчины родились в один день и погибли тоже вместе.
Они мечтали быть военными и погибли, защищая родную землю от русских захватчиков, пишет Politeka.net со ссылкой на Суспільне.
Они были одними из первых, кто принял бой в первый день полномасштабного наступления России на Украину. Год братья считались без вести пропавшими.
Рф открыла "ящик Пандоры" после сбития американского дрона над Черным морем: к чему может привести инцидент
Киевстар заблокировал некоторых абонентов: опубликован список номеров и кодов
С места трагедии таинственно исчезло важное доказательство, мама курсанта бьет тревогу: "Расписал там все, как было..."
Пригожин обломал зубы об Бахмут: эксперт рассказал о новых провалах россиян, "вагнеровцы" не помогут
Тело нашли в комнате: новое жуткое убийство всколыхнуло Киев
Как выяснилось, Владислав и Ростислав погибли 24 февраля 2022-го возле поселка Беловодск Луганской области.
Последние слова, когда они позвонили по телефону, были: "Мама, папа, извините, если мы чем-то провинились перед вами, но вряд ли мы выстоим. Потому что силы – совсем не равны. На нас движется целая колонна танков".
«Ростислав был немного спокойнее, тише, домашнее. А Владислав был очень открыт, активен. Они были военными. Владислав – старшим сержантом. Ростислав – сержантом", - рассказывают о Героях родные.
Братья мечтали быть военными, участвовали в миротворческой миссии в Ливане, защищали Украину с 2014 года.
Напомним, большое горе пришло в семью известного нардепа.
Также сообщалось, что на могиле легендарного "Да Винчи" была найдена записка с мощным посланием.
Кроме того, Politeka.net писала о точном ударе ВСУ по важному пункту оккупантов.