Многочисленные повреждения получили многоэтажки и частные жилые дома. Трагические подробности обстрела сообщил глава Донецкой ОВА Павел Кириленко.
Погибли по меньшей мере три человека, шесть ранены. Пострадавшим предоставляется необходимая помощь. На месте работают спасатели и полиция.
В Офисе президента уточнили, что удар по Константиновке оккупанты нанесли с РСЗО, а также с использованием кассетных боеприпасов.
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Информация о масштабах разрушений и количестве пострадавших будет обновляться по мере поступления.
Также Кириленко рассказал, что на Донецком направлении ночью россияне дважды обстреляли из артиллерии Авдеевку — поврежден садовый кооператив и Дом культуры. Также под огнем Марьинка, Красногоровка и Новомихайловка. Там обошлось без жертв.
На Горловском направлении Торецк получил удар с Градов — ранены 3 человека, повреждены Дом культуры, школа, админздание, ЦНАП и 2 жилых дома. Известно о 2 раненых в Бахмуте. Единичные обстрелы происходили в окрестностях Часовоярской и Соледарской общин.
На Лисичанском направлении в Лиманской общине под огнем оказались Торское и Заречное. Также обстрелы зафиксированы в Северском и близлежащих селах.
Напомним, оккупанты прут на пяти направлениях - где сейчас эпицентр тяжелых боев.
Также сообщалось, что оккупанты снова ударили ракетами по мирным городам.
Кроме того, Politeka.net писала, что названы три города, за которые россияне возьмутся после Бахмута.