Многочисленные повреждения получили многоэтажки и частные жилые дома. Трагические подробности обстрела сообщил глава Донецкой ОВА Павел Кириленко.

Погибли по меньшей мере три человека, шесть ранены. Пострадавшим предоставляется необходимая помощь. На месте работают спасатели и полиция.

В Офисе президента уточнили, что удар по Константиновке оккупанты нанесли с РСЗО, а также с использованием кассетных боеприпасов.

Информация о масштабах разрушений и количестве пострадавших будет обновляться по мере поступления.

Также Кириленко рассказал, что на Донецком направлении ночью россияне дважды обстреляли из артиллерии Авдеевку — поврежден садовый кооператив и Дом культуры. Также под огнем Марьинка, Красногоровка и Новомихайловка. Там обошлось без жертв.

На Горловском направлении Торецк получил удар с Градов — ранены 3 человека, повреждены Дом культуры, школа, админздание, ЦНАП и 2 жилых дома. Известно о 2 раненых в Бахмуте. Единичные обстрелы происходили в окрестностях Часовоярской и Соледарской общин.

На Лисичанском направлении в Лиманской общине под огнем оказались Торское и Заречное. Также обстрелы зафиксированы в Северском и близлежащих селах.

Напомним, оккупанты прут на пяти направлениях - где сейчас эпицентр тяжелых боев.

Также сообщалось, что оккупанты снова ударили ракетами по мирным городам.

Кроме того, Politeka.net писала, что названы три города, за которые россияне возьмутся после Бахмута.