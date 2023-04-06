Доктор философских наук Виталий Хромец объяснил, что модель организации образования зависит от того, на каком из субъектов образовательного процесса ставится больший акцент.

Об этом он рассказал в программе «Культ личности».

Как объясняет гость программы, в центре образования должен находиться субъект, возможно даже несколько, их конфигурация и определяет ядро любого образования. Итак, констатирует он, базовыми участниками образовательного процесса, без которых ни одно образование нельзя представить, это треугольник: это тот, кто учит, тот, кого учат, и тот, кто организует это взаимодействие.

«Это треугольник учителя-ученики-администрация. На каком из участников образовательного процесса мы должны ставить акцент? В зависимости от ответа на этот вопрос мы получаем несколько отличительные, а иногда и кардинально отличительные модели организации образования» - отмечает Виталий Хромец.

Попутно эксперт подробнее останавливается на последнем элементе – администрация, которая представлена директором, завучами, заместителями. В то же время, добавляет он, есть и внешний контур школы: управление образования, Министерство образования, разные органы контроля, Государственная служба качества образования. По словам гостя программы, внешний контур осуществляет управление, администрирование, контроль от имени государства или органов местного самоуправления.

«Если мы берем, например, советский и постсоветский период, то, с моей точки зрения, главный акцент участников образовательного процесса ставился на управление и администрирование. Управленческая, административная функция в пределах нашего образования доминировала в советское время. Это понятно, потому что была жесткая четкая идеология, нужно было осуществлять идеологический контроль, а образование – это то, что творило советского человека», - рассказывает Виталий Хромец.

Как сообщала Politeka, Томенко заявил, что все угрозы со стороны россии о недопущении расширения границ НАТО оказались пустыми.

Также Politeka писала о том, что Вигиринский рассказал, к какой войне готовится Китай.