Мария-Барбара редко дает интервью, никогда не появляется на звездных вечеринках и смогла воплотить в жизнь мечту – получить медицинское образование, пишет Politeka.net.
Девушка живет в Киеве вместе с мужом. Пара имеет домашнего питомца.
Именно мужа, а также их рыжего красавчика можно увидеть на редких фото Марии-Бабрабры, сделанных во время прогулки в центре Киева.
«Лиса?», – шутя подписала фото Барбара.
В комментариях дочери музыканта подтвердили, что ее собака действительно похожа на лисицу.
Рф открыла "ящик Пандоры" после сбития американского дрона над Черным морем: к чему может привести инцидент
"Это начало нашего контрнаступления": ВСУ нанесли ключевой удар по оккупанту
ДТП с Остапом Ступкой, появились неожиданные подробности: "Не надо злорадствовать"
"Папочка... не верю": дочь известного украинского политика сообщила о трагедии
Популярный продукт вслед за морковью становится новым деликатесом: за 100 грамм придется отдать 46 гривен
«Хорошие», «Какие вы милые», «Очень красивые», «Мои милые», «Отличные», «Ой, я не могу», - комментируют пользователи соцсетей семейные кадры дочери Андрея Кузьмы «Скрябина».
Напомним, Андрей Кузьменко разбился в аварии у села Лозоватка Криворожского района Днепропетровской области рано утром 2 февраля 2015 года.
Он возвращался с концерта в Кривом Роге.
Мать Андрея не верит, что его смерть была несчастным случаем.
"Никто в это не верил. Кто не приходил к нам, рассказывали, что так не могло быть. Не могут миллионы людей ошибаться. Кто виноват? Кто-то виноват. Так просто не бывает", - уверена мама Кузьмы "Скрябина".
Женщина убеждена, что ее сын просто "убрали с пути" за его критику власти и скандальные высказывания.
Дочь Кузьмы очень скучает по своему папе и вспоминает, как они путешествовали.
Также сообщалось об появившихся в Сети архивных кадрах с Кузьмой.