Единственная дочь Андрея Кузьменко очень редко делится сообщениями и рассказами о личном.

Мария-Барбара редко дает интервью, никогда не появляется на звездных вечеринках и смогла воплотить в жизнь мечту – получить медицинское образование, пишет Politeka.net.

Девушка живет в Киеве вместе с мужом. Пара имеет домашнего питомца.

Именно мужа, а также их рыжего красавчика можно увидеть на редких фото Марии-Бабрабры, сделанных во время прогулки в центре Киева.

«Лиса?», – шутя подписала фото Барбара.

В комментариях дочери музыканта подтвердили, что ее собака действительно похожа на лисицу.

«Хорошие», «Какие вы милые», «Очень красивые», «Мои милые», «Отличные», «Ой, я не могу», - комментируют пользователи соцсетей семейные кадры дочери Андрея Кузьмы «Скрябина».

Напомним, Андрей Кузьменко разбился в аварии у села Лозоватка Криворожского района Днепропетровской области рано утром 2 февраля 2015 года.

Он возвращался с концерта в Кривом Роге.

Мать Андрея не верит, что его смерть была несчастным случаем.

"Никто в это не верил. Кто не приходил к нам, рассказывали, что так не могло быть. Не могут миллионы людей ошибаться. Кто виноват? Кто-то виноват. Так просто не бывает", - уверена мама Кузьмы "Скрябина".

Женщина убеждена, что ее сын просто "убрали с пути" за его критику власти и скандальные высказывания.

Дочь Кузьмы очень скучает по своему папе и вспоминает, как они путешествовали.

Также сообщалось об появившихся в Сети архивных кадрах с Кузьмой.