Єдина дочка Кузьми Скрябіна, який загинув рівно 8 років тому, Барбара мешкає у Києві разом із чоловіком і, звісно, дуже сумує за татом. У своєму інтерв’ю «Говорить Суханов» Барбара зізналася, що зараз її дуже зігрівають спогади про їхні подорожі.

«Ми дуже багато подорожували. Я маленька з батьками майже весь світ обїздила. Кожен раз я розуміла, що цей час тато буде проводити зі мною. Тому я дуже чекала цих подорожей, було неважливо куди – головне, що я їхала з татом і мамою. В подорожах набагато менше людей будуть підходити до тата. Тобто, набагато більше часу будемо разом», - розповіла Барбара.

Коли у Кузьми був вільний час у Києві, вони з донькою гуляли по Воздвиженці. Але це було не дуже часто.

«Раз на кілька місяців, не часто. Я сумувала, нехватало часу бути разом», - розповіла дівчина.

Також Барбара показала кафе, в якому вони бували з татом.

У свою чергу дружина Кузьми Скрябіна Світлана розповіла, що завжди захоплювалася тим, наскільки Андрій любив життя.

«Головне для нього було отримати емоцію. Де б ми не були, це було найкраще і він знаходив у звичайному щось незвичайне. Я завжди цьому дивувалася», - розповіла Світлана.

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