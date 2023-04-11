В этот раз на своей странице в Instagram Виталий Ким разместил видео, в котором они разбирают яркие фотографии сына, на которых можно увидеть всю семью (чтобы посмотреть, пролистайте новость вниз).
42-летний глава Николаевской ОВА уже давно женат. Вместе с женой Юлией Ким он воспитывает троих детей: двух дочерей – Евгению и Александру, а также сына Руслана. 10 апреля Руслану исполнилось 6 лет, и отец решил его публично поздравить.
"С днем рождения, наш мальчик! Тебе уже 6 лет", - написал политик под видео.
Украинцы в комментариях присоединяются к поздравлениям:
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"С именинником 🎂🎁🎊🎈🎉 Пусть растет здоровым, хорошим, добрым мальчиком к радости вам 🎉🎈🎊 Мира всем нам";
"Поздравляем Вас и вашего сыночка❤️ Мирного неба, успешной, цветущей Украины Ему и нам всем! С Днем Рождения, пусть сбываются светлые мечты";
"Дай Бог сыну здоровья и мирного неба нам всем ❤️".
Ранее Виталий Ким похвастался, что в его семье царит баланс и, в отличие от его работы в администрации, дома он никем не руководит: "У нас в семье есть баланс, и там не надо что-то доказывать. Поэтому там нечем управлять, это партнерские отношения, то есть там нет цели".
Напомним, о необычности своего сына Виталий Ким рассказывал в интервью Елене Кравец.
Также сообщалось, что Виталий Ким записал видеообращение к украинцам, касается мобилизации и повесток.
Кроме того, Politeka.net писала, что Виталий Ким поделился с украинцами очень хорошей новостью.