Голова Миколаївської ОДА Віталій Кім виховує трьох дітей і дуже пишається своєю родиною, пише Politeka.net.

В ефірі шоу «Тихий вечір з Оленою Кравець» Кім зізнався, що в сім’ї він головний, а друге місце виборює його 5-річний син.

«Він бореться за місце другого з котом Марчиком,хто буде після мене. Я пишаюся своєю родиною, своїм сином, своїми доньками…. Він нетиповий, але, мабуть, через те, що в нього такі батьки. В школі і куди він ходить він займає активну позицію через нестандартне мислення. Це пояснити важно, це можна зрозуміти тільки у побуті», - розповів Кім Олені Кравець.

Також Віталій Кім запевнив, що в його родині панує баланс і, на відміну від його роботи в адміністрації, вдома він ніким не керує.

«У нас в родині є баланс, і там не треба щось доводити. Тому там нема чим керувати, це партнерські відносини, тобто там немає мети. А в державному управлінні завжди є мета, до якої ти йдеш, бо це безглуздо працювати без мети», - додав Кім.

Нагадаємо, раніше Віталій Кім повідомив Кравець і українцям радісні новини.

Також повідомлялося, що Кравець просять повернутися до Кварталу 95, з'ясувалась причина зникнення.

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