В этот раз на своей странице в Instagram Анита Луценко, у которой после рождения дочери обнаружили гипотиреоз, рассказала о своем эксперименте по щитовидке. Под наблюдением врачей после 6 лет ежедневного приема лекарств она решила спрыгнуть с таблеток.

"Итак, с момента отмены л-тироксина прошло 4 недели. Врачи говорили, что через 3 недели выводится и можно наблюдать жизнь без влияния. Ну и что я вам скажу… сонливости нет, вес не набираю, раздражительности и депрессивности также, облегчение от того, что каждое утро не принимаю таблетку - 100%. 6 лет каждое утро, КАРЛ! Я сразу замечу, что я точно не являюсь примером того, как нужно делать. У каждого своя ситуация", — пишет звезда "Зважені та щасливі".

Тренер проконсультировалась с тремя врачами высшей категории и получила вывод, что ей неправильно был, скорее всего, назначен гормон. Пока она не принимает никаких таблеток - ни витаминов, ни омег, железа, спирулины и т.д. При этом все анализы на 100% идеальны.

"У меня есть свои и странные причины. Потому что в 2-недельном походе пилигримом Сатьяго по Испании в сентябре я четко поняла во время медитации, что, возможно, моя болезнь прошла, но продолжила пить, потому что я не медик, чтобы самой себе отменять. 4 недели назад в медитации я испытала на 100% желание перестать пить таблетки, поэтому взяла консультации у трех врачей. Так что сейчас 50/50. Если все ок, то супер. Если нет, то врачи скажут в каком режиме пить... Вот такая фигня, малыши 😅😅", — добавила Анита Луценко.

Напомним, что Анита Луценко из "Зважені та щасливі" похвасталась ножками в платье с разрезом.

Как сообщала Politeka, Анита Луценко из "Зважені та щасливі" откровенно заговорила о серьезном заболевании.

Также Politeka писала, что Анита Луценко на свадьбе с ведущим "Холостяка" Решетником отожгла под Сердючку.