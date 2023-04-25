Некоторые поклонники «Джона Уика» даже не подозревали, что Киану Ривз может выглядеть в обычной жизни настолько элегантно, пишет Politeka.net.
Как известно, несмотря на миллионы долларов на счету, в повседневной жизни Киану Ривз может прокатиться на общественном транспорте, пообедать в недорогой закусочной или просто на скамейке в парке, а его повседневная одежда – джинсы и футболка.
Однако ради 7-й церемонии вручения премии The Daily Front Row в отеле The Beverly Hills Лос-Анджелесе Киану Ривз сделал исключение. На красной дорожке «Джон Уик» появился в безупречном темно-синем костюме, в коричневых ботинках на шнуровке и полосатом галстуке.
На сцену Киану Ривз вышел, чтобы вручить награду в категории Fashion Visionary.
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На модном мероприятии среди гостей также были Ким Кардашьян с дочерью Норт, Гвинет Пэлтроу, Алессандро Амбросио, Эль Фаннинг и другие.
Однако в связи с выходом на экраны «Джон Уик 4», особое внимание фотокорры и операторы уделили именно Киану Ривзу.
«Очень элегантно», «Когда человек носит красоту внутри себя, неважно, во что он одет», «В костюме Киану Ривз выглядит совсем по-другому»,
«Он – моя единственная мечта всей моей жизни», «Живая легенда», «Очень хорошо выглядит» - комментируют фанаты «Джона Уика» образ Киану Ривза на мероприятии.
Отметим, фильм Джон Уик 4 с Киану Ривзом в главной роли стал рекордсменом по выручке во всей франшизе. На днях боевику удалось превзойти отметку в $350 млн, спустя 4 недели после релиза.
Напомним, «Джон Уик» Киану Ривз ошеломил переменами во внешности – «Нео вернулся».
Кроме того, Politeka писала, что возлюбленная Киану Ривза поразила внешним видом, новые фото слили в сеть.
Также сообщалось, что продюсер «Матрицы» раскрыл тайну культового фильма.