Таким Киану мы еще не видели

Фотожаба с голливудским актером Киану Ривзом случайно попала на страницу украинского учебника истории

На этот факт обратили внимание пользователи Twitter

На страницу украинского учебника по истории за 10 класс случайно попала известная фотожаба, на которой грустный Киану Ривз сидит в компании строителей на легендарном фото 1932 года "Обед на небоскребе".

"аааааааааа в украинский учебник по всемирной истории случайно засунули фотожабу с киану ривзом ахахахахахахахх", - написал пользователь под псевдонимом тремба.

Оригинальный снимок впервые появился в печати в октябре 1932 года на странице издания New York Herald Tribune. На фото 11 рабочих обедают во время строительства небоскреба. Балка расположена на высоте более 200 метров, однако это совсем не тревожит компанию и они выглядят спокойными.

На том же фото с края можно заметить звезду фильмов "Матрица", "Адвокат дьявола" и трилогии про "Джона Уика" Киану Ривза. Естественно, что актера туда добавили с помощью фотошопа.

В Twitter уже выяснили, что для коллажа использовался фото-мем с «грустным» Киану Ривзом, который сидит на лавочке и в одиночестве ест пирожок.

В сети к опшлоности отнеслись с юмором, посмеявшись над "бессмертием" Киану Ривза, который ранее снимался во многих боевиках.

Многие комментаторы объяснили случайность «особенностью» самого актера: «просто Киану вечен», «он всегда существовал», "Ривз - это всемирная история", «По ходу он Горец и бессмертный!!!», " Изучать Киану Ривза в школе было бы здорово - пусть дети знают, на кого можно равняться)))", "Хмарочес из Жмеринки".

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