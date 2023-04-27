Певица Тина Кароль смогла удивить фанатов, посетив Днепропетровскую областную клиническую больницу им. Мечникова и устроив концерт для раненых бойцов и медицинского персонала.
Известная певица произвела впечатление на врачей и пациентов Днепропетровской областной клинической больницы, исполнив свои песни прямо в холле больницы.
Исследования доказывают, что музыка может оказывать положительное влияние на организм человека, и это подтвердилось на практике, подметили об этом в сети. Министерство здравоохранения отметило, что подобные выступления являются настоящим подарком для врачей.
«Браво. Как она похожа на маму Люду!; Это очень хорошо, что Тина доехала до Днепра, а Настя не может! Все концерты мимо него и Харькова; Тина – настоящая патриотка страны, которая делает все, что в ее силах, для победы;
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Сильная, волевая, и такая молодчинка Тиночка; жаль, что не знала, могла бы увидеть Тину; Хорошее платьице....очень».
Также Тина Кароль поделилась кадрами из новой фотосессии, которую устроила на побережье. Причем артистка решила скрыть фигуру под белоснежным теплым одеялом, сделав один акцент - только на ноги.
Напомним, Кароль раскрыла, почему скрывалась в монастыре и недавно хотела там остаться.
Также сообщалось, что Кароль высказалась, что думает о современных украинцах.
Кроме того, Politeka.net писала, что Кароль смутила украинцев танцами в спортзале под загадочную песню.