Украинская танцовщица Алена Шоптенко, звезда "Танців з зірками", показала себя и рассказала, как утешает сына, которому пришлось сменить садик в Европе.

Алена Шоптенко, звезда "Танців з зірками", показала, как проводит время с сыном и занимается сама. Звезда опубликовала кадры в своем Инстаграм, где делится не только творчеством, но и личными кадрами.

"С этим настроением бегу по делам. Сегодня в посте успели поговорить о важности удовлетворять хотелки своего внутреннего ребенка", - написала Шоптенко.

"Начнем с дел ребенка не внутреннего. Пункт первый, окончательно закрыть вопрос с детским садиком. Сыну там хорошо", - написала на втором сторис Алена и показала сына.

"Пункт номер два. Ролики", - написала на еще одном сторис Шоптенко и показала сына, который занимается на роликах.

"Готовимся с Яной к одному важному дню. Наши внутренние балерины довольны", - написала на последнем сторис Алена, демонстрируя свои занятия.

Стоит отметить, Алена Шоптенко - известная украинская танцовщица и хореограф, которая побеждала на "Танцях з зірками". Знаменитость, как и другие звезды, поддерживает Украину в борьбе с российскими оккупационными войсками. А после начала полномасштабного вторжения Алена выехала с сыном в Европу, где находится и сейчас. Но с адаптацией ребенка возникли проблемы, ведь ему пришлось покинуть садить из-за конфликта, но Шоптенко нашла для малыша новый вариант.

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