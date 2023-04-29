Популярная украинская певица, телеведущая и участница "Женского квартала" Вера Кекелия, которая полгода назад родила второго ребенка, чатсо радует свою аудиторию яркими публикации на своей странице в Instagram. Так, в этот раз звезда выложила в профиле очаровательные кадры из новой необычной фотосессии, в которой предстала в привычных образах.

Так, на новых фотографиях Вера примерила несколько разных нарядов, но среди них нет платьев и каблуков, а местами она даже излишне оголилась. Так, на некоторых снимках певица позирует в широких джинсах, топе на тонких бретельках и черной кожанке, а на других – в белой рубашке без ничего. При этом на съемке Вера позволила себе самые разнообразные позы и взгляды.

В подписи к публикации Кекелия написала: "Маленький фильм по фотографиям от @lesiamo. Такой вы меня еще не видели – без каблуков и платьев. Так круто ощущать свободу в выборе себя. Эти кадры именно об этом".

Поклонники не прошли мимо и тут же принялись комментировать новую публикацию звезды:

"Шикарная, объемная, глубокая и с такой энергией жизни!".

"Здесь с молодой Мадонной немного подобны".

"Это вообще легально быть такой красивой и безграничной?".

"Я тебя вижу именно такой".

"Вы очень красивая".

"Очень круто!".

"Великолепная куртка".

"Прекрасные фото, так давно не видела похожей красоты".

"Верочка, какая ты красивая".

"На втором фото вы похожи на Кейт Уинслет".

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