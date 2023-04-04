Популярная украинская певица, телеведущая и участница "Женского квартала" Вера Кекелия, которая полгода назад родила второго ребенка, чатсо радует свою аудиторию яркими публикации на своей странице в Instagram. Так, в этот раз звезда выложила в профиле очаровательное фото, заряженное на весеннее настроение.
Как видно, Вера запечатлена в гримерке, видимо, сразу после создания этого образа. Здесь она позирует в красивом нежно-голубом платье необычного фасона и с мелким цветочным узором. Этот наряд красиво подчернил фигуру и декольте певицы. Ее волосы завиты в кокетливые локоны, а на лице легкий элегантный макияж, она загадочно смотрит в камеру.
В подписи к публикации Кекелия рассказала, кто помогал ей создавать этот весенний образ. А поклонники не прошли мимо и тут же принялись комментировать новую фотографию звезды:
"Прекрасная, очаровательная".
"Красавица".
"Какая же красивая".
"Божечки, красота такая неземная".
"Красотка".
"Просто огонь, красавица".
"Такая красивая".
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