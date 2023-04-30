Максим Галкин на своей странице в Instagram рассказал о смерти модельера Вячеслава Зайцева, которого в марте российский диктатор владимир путин поздравлял с 85-летием.

"Ушёл из жизни Вячеслав Михайлович Зайцев. Выдающийся мастер. Наше всё в мире моды советской эпохи. Жизнерадостный остроумный человек. Сколько невероятных показов, талантливых коллекций, новаторских моделей, он прошел долгий творческий незабываемый путь! Светлая ему память🙏🏻", — написал муж Пугачевой.

По предварительным данным, Слава Зайцев скончался в реанимации больницы города Щелково в результате желудочного кровотечения.

В 2016 году модельеру был поставлен диагноз болезнь Паркинсона, он был частично парализован и не мог передвигаться без посторонней помощи, но его продолжали возить по светским мероприятиям.

Отметим, Максим Галкин и Алла Пугачева вместе с детьми после полномасштабного вторжения рф в Украину уехали в Израиль. За границей юморист начал проводить концерты в поддержку Украины, переводил средства в благотворительные фонды, которые помогают украинским беженцам. Кроме того, на своих концертах он открыто высмеивает российскую власть, в том числе и путина.

За антивоенную позицию в отношении Максима Галкина возбуждено в россии уголовное дело о распространения так называемых фейков о российской армии. Шоумена также признали в рф "иноагентом".

Также напомним, что россияне придумали новую месть Галкину.

Также сообщалось, что Галкин преподал впечатляющий урок Олег Газманову и Меладзе.

Кроме того, Politeka.net писала, что россияне начали менять свое отношение к Галкину, который поддержал Украину.