Политический эксперт Олег Хомяк объяснил, что наши постоянные ожидания помощи и нежелание принять ответственность за выбор власти – инфантилизм украинского общества.

Об этом он рассказал в программе «Диалоги с Максимом Яли».

Как рассказывает гость программы, инфантилизм – это незрелость, этот термин используется по отношению к взрослым людям, когда характеризуют некоторые их модели как детские, а не взрослые. Зрелость же, продолжает он, - это понимание своей ответственности за происходящее и понимание ответственности оппонента.

«Если говорить об обществе, то инфантильность – это ожидания. Не я, избиратель, должен измениться как отдельный человек, а вот придет президент Зеленский и он все изменит, Порошенко все изменит, Ющенко все изменит, американцы все изменят, Запад, ЕС нас возьмет к себе и оберегать будет, нам все должны, потому что мы же честные, искреннее, на нас напали. Вот это инфантилизм», - объясняет Олег Хомяк.

В то же время, отмечает эксперт, кто-то может сказать, что это неправда, поскольку мы, избиратели, ждем оружие и ни в чем не виноваты. Тем не менее, констатирует он, разве не мы выбирали власть, которая за все это время распродала 2,5 тысячи танков. А если говорить о некой коллективной ответственности, о которой мы напоминаем россиянам, объясняет гость программы, то нужно задать себе вопрос, а готовы ли мы взять ответственность на себя как соучастники разграбления страны, ведь власть выбирали мы.

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