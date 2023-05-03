По неподтвержденным данным, как минимум известно о восьми погибших в результате стрельбы в школе в Белграде, пишет Politeka.net со ссылкой на местные СМИ и паблики.
Среди убитых – дети, охранник и учитель.
Стрелку, как сообщается, всего 14 лет. Он учится в седьмом классе.
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По словам очевидцев, мальчик ворвался в класс по время урока истории и начал стрелять в учеников.
«Это было ужасно», - рассказала одна из учениц школы, в которой произошла стрельба.
По ее словам, во время самой стрельбы она поднялась наверх в школу и услышала звуки, которые напоминали звуки взрывающихся петард.
«Я слышала шум, думала, дети кидают петарды. Но потом увидела, что охранник упал на пол…», - рассказала девочка.
По некоторым данным, стрелок арестован. Полиция подозревает, что оружие он взял у отца. В Сети уже появились кадры с места атаки.
На них можно увидеть огромное количество машин "скорой" помощи, полицию, взволнованных родителей.