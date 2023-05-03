По неподтвержденным данным, как минимум известно о восьми погибших в результате стрельбы в школе в Белграде, пишет Politeka.net со ссылкой на местные СМИ и паблики.

Среди убитых – дети, охранник и учитель.

Tragedija u #Beograd - Dječak (14) pucao je u školi na Vračaru "Vladislav Ribnikar" i tom prilikom ubio osmero ljudi, među kojima su i djeca i čuvar. https://t.co/xPUHCREXcu pic.twitter.com/2BwlV78mXK — Bljesak.info (@Bljesak) May 3, 2023

Стрелку, как сообщается, всего 14 лет. Он учится в седьмом классе.

По словам очевидцев, мальчик ворвался в класс по время урока истории и начал стрелять в учеников.

«Это было ужасно», - рассказала одна из учениц школы, в которой произошла стрельба.

По ее словам, во время самой стрельбы она поднялась наверх в школу и услышала звуки, которые напоминали звуки взрывающихся петард.

Police officers block a street near the Vladislav Ribnikar elementary school in Belgrade, Serbia. A teenage suspect opened fire causing one fatality and multiple injuries according to Serbia's Interior Ministry. 📸 EPA / Andrej Cukic #shooting #Serbia #Belgrade #epaimages pic.twitter.com/NTGpImACqu — EPA Images (@EPA_Images) May 3, 2023

«Я слышала шум, думала, дети кидают петарды. Но потом увидела, что охранник упал на пол…», - рассказала девочка.

По некоторым данным, стрелок арестован. Полиция подозревает, что оружие он взял у отца. В Сети уже появились кадры с места атаки.

На них можно увидеть огромное количество машин "скорой" помощи, полицию, взволнованных родителей.