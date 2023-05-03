Ситуация на поле боя остается очень сложной, но украинские защитники имеют очередные успехи.

Так, потери окупантов, которые в течение суток почти 20 раз безуспешно пытались атаковать позиции Сил обороны на Авдеевском и Марьинском направлениях, составили почти две роты.

Об этом, как пишет Politeka.net, сообщил Командующий оперативно-стратегической группировкой войск "Таврия" генерал Александр Тарнавский.

Речь идет о потерях окупантов убитыми и ранеными.

Ранее боец ​​ВСУ, ведущий свой телеграмм-канал под ником «Бахмутский» , сообщил, что украинские защитники отбили многоэтажки в одном из районом Бахмута.

Впоследствии боец ​​поделился еще новостями из пылающего Бахмута:

«Индустриальный Колледж вернули, тоже есть успехи на других позициях, ситуация остается сложной! Корсунского – у ребят без изменений, держат школу, детский сад, многоэтажки! Магазин Людмила – позиционные бои. Хромовое – иногда наши ребята делают контратаки. Трасса – без изменений, ребята контролируют ситуацию».

Ранее еще один украинский защитник, также воюющий в Бахмуте и сообщающий о ситуации в городе, рассказал, что ВСУ "сходили" в локальные штурмы по нескольким улицам.

Как результат – оккупантов выбили из домов, но ВСУ на этих позициях не закрепились. Там теперь, отметил «Бахмутский демон», серая зона.

Оккупанты, по его словам, также не имели успехов возле Хромового и Ивановского.

"Также Корсунского за нами", - добавил боец.

Что касается артиллерии, то, говорит «Бахмутский демон», оккупанты кроют огнем по-прежнему. Боекомплекта у них хватает и никакого «голода» не чувствуется.

В свою очередь, заместитель министра обороны Анна Маляр сообщила в эфире телемарафона, что на Бахмутском направлении россияне пытаются захватить многоэтажные дома, чтобы уничтожить позиции ВСУ.

"По-другому они там воевать не могут и проигрывают в уличных боях, потому используют тактику, которую проверяли в Сирии", – отметила Маляр.

Напомним, ранее офицер ВСУ рассказал, какую часть Бахмута захватили россияне.

Также сообщалось, где почти на трое суток вводят комендантский час.

Кроме того, Politeka.net писала, что россияне сбросили авиабомбы на учебное заведение.