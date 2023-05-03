За последние месяцы россияне потеряли около 100 тысяч солдат раненными и убитыми. Их наступление провалилось. Тем временем партнеры Украины передали ВСУ 98% вооружения для будущего контрнаступления.

Руководитель Центра военно-правовых исследований Александр Мусиенко в эфире "24 Канала" рассказал, что 2% вооружения еще не передали и предположил, что может войти в новый пакет помощи.

Он отметил, что в последнее время партнеры и союзники Украины намекают, что пора начать контрнаступление. При этом они сами заявляют, что осталось передать для ВСУ минимум вооружения, а основное уже находится в руках украинских солдат.

Сейчас ВСУ подошли к финальной границе перед контрнаступлением, сейчас у украинских защитников есть огромные шансы успешно его провести. Несмотря даже на то, что 2% вооружения еще не передали.

"Что касается оружия. Интрига остается в тех 2% вооружения, которые еще не передали. Я думаю, что это будет дальнобойное оружие и ракеты. Есть большая вероятность этого, в отличии от истребителей F-16. Их мы точно не получим перед наступлением. Дальнобойные ракеты дадут нам возможность - уничтожать тыл врага", - считает Александр Мусиенко.

К тому же Александр Мусиенко вспомнил о недавнем разговоре генарала Валерия Залужного со своим американским коллегой Марка Милли. Там поднимался вопрос о вооружении для ВСУ перед самим контрнаступлением. Перед этим был разговор с другим генералом НАТО.

"Я не присутствовал при этих разговорах, но ясно, что они говорили об вооружении. Скорее всего о необходисти баспрерывных поставок снарядов, чтобы поддерживать огневую активность ВСУ, чтобы земля у россиян горела под их ногами", - отметил эксперт.

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