Когда ВСУ одержали первые победы, все начали верить в военных Украины, даже влиятельных россиян, но есть нюанс.

На российской федерации начались закулисные игры между влиятельными россиянами. Одни желают победы ВСУ, а другие ее страшаться и желают полностью уничтожить Украину.

Руководитель Центра военно-правовых исследований Александр Мусиенко в эфире "24 Канала" рассказал об этом более подробно.

По его словам, сейчас зашевелились ФСБ, Росгвардия и военные. Между ними идет борьба. Этот табор имеет очень влиятельных покровителей, кторые защищают их.

Среди них есть те, кто заинтересован, чтобы путин проиграл в войне против Украины и в том, чтобы ВСУ провели успешное контрнаступление. Но есть один нюанс.

"Они заинтересованы в поражении путина, но нужно понимать, что этого они желают исключительно из-за своих собственных интересов. Это те самые имперцы, которые просто притворяются и хотят показать, что они якобы поддерживают Украину и всецело против продолжения войны", - объяснил Александр Мусиенко.

Как объяснил военный эксперт, есть также другой табор, который предан владимиру путину до конца. Есть также признаки того, что у россии ухудшаются дела внутри страны.

Александр Мусиенко рассказал, что на это указывает то, что все больше консерв, которые притворялись опозицией, начинают менять свою риторику. При этом делают это не специально, оно просто "вылетает" из них. Тот же Шендерович, который угрожает, что российской опозиции сейчас по пути с Украиной, а в будущем все может измениться.

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