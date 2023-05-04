Бахмут – это главный провал путина. За последних более, чем 9 месяцев российская армия не может взять небольшой город, так что они попытаются сымитировать его взятие хотя бы к 9 мая, потому что нужно показать "победу". Оккупанты положили там, по разным данным около 100 тысяч раненными и убитыми. Тем временем для Украины эта точка остается важной из чисто прагматических соображений.

Такое мнение в эфире "24 канала" выразил экс-сотрудник КГБ и Службы внешней разведки РФ Сергей Жирнов.

"Это интересный вопрос, потому что этот вопрос все задают. И для этого не нужно быть большим военным экспертом, чтобы понимать, что там происходит. Для обеих сторон это стало принципиальным вопросом. Я не скажу, что это "Сталинград" в нынешней войне, но это примерно такого же уровня. Потому что для путина – это стало символическим абсолютно важным пунктом, а Украина насколько могла его оборонять, тоже обороняла. Для Украины, кстати, это чисто прагматический вопрос. Потому что люди, которые совсем не знаю военного дела, они не знают, что когда идет война, то та сторона, которая наступает, как правило, теряет от 3 до 5 раз больше, чем та сторона, которая обороняется. Вот поэтому и нужно было его оборонять до последнего", - рассказал Жирнов.

Что касается потерь российской армии, то на днях появилась информация от американских партнеров о том, что потери составляют убитыми и раненными около 100 тысяч человек.

"Там называются совершенно жуткие цифры, источники разнятся, но некоторые говорят, что там чуть ли не сто тысяч потеряли. Ну, 100 тысяч – это немножко многовато в одном только Бахмуте. Но, я так думаю, что тысяч 20 россияне точно потеряли на этом направлении", - добавил бывший разведчик.

Напомним, Мощные взрывы прогремели возле Кремля, видео: "Дым и искры в небе".

Как сообщала Politeka, "Приказали стрелять на поражение": россияне в отчаянии пригнали на фронт бригаду, которой не доверяют.

Также Politeka писала, что Враг нанес удар по работающему гипермаркету, есть погибшие и много раненых: фото с места и первые подробности.