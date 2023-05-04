Она стала третьей за последние дни, пишет Politeka.net.

«Такой плотной интенсивности ударов наш город не испытывал с начала этого года! Этой ночью агрессор вновь нанес комплексный воздушный удар по столице. (В столице тревога продолжалась свыше 3,5 часов.)

Рашисты совершили нападение на Киев с применением баражирующих беприприпасов типа «Shahed» и ракет, вероятно баллистического типа», - сообщил начальник КМВА Сергей Попко.

По его словам, окончательно тип применяемых ракет будет определен только после экспертизы остатков.

По предварительной информации, в воздушном пространстве Киева силами нашей ПВО были уничтожены все вражеские ракеты и БПЛА.

К счастью, данных о жертвах не поступало. Также, по предварительным данным, обошлось без разрушений жилых объектов или инфраструктуры.

Было зафиксировано падение обломков в отдельных районах столицы, однако вреда жизни и здоровью людей или серьезных поврежденных застройках города они не нанесли.

Добавим, что минувшей ночью в Киеве раздавались взрывы. Местные жители рассказывают, что видели, как с неба падали пылающие обломки, вероятно, дронов.