Об этом, как пишет Politeka.net, в эфире телемарафона сообщил спикер Херсонской ОВА Александр Толоконников.
К счастью, данных о жертвах новой атаки пока не поступало.
«К сожалению, статистика вчерашнего (обстрела, – ред.) ужасно изменилась. Два человека скончались в стационаре, реанимации. Это два человека, которые были в «АТБ». Там на вчерашний день погибли четыре человека, именно в «АТБ», а 26 были ранены. В настоящее время шесть человек погибли и 24 ранены. Это два человека, которые там были. Один из них – это врач, главный врач отделения одной из больниц, областной, в которой спасали жизни. Мы сочувствуем», – рассказал Толоконников.
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Таким образом, на сейчас известно о 23 погибших и 46 раненых
«Одна из последних жертв за вчера – бабушка 89 лет, которая погибла в многоквартирном доме. Это ужас был вчера, действительно. Они ад сделали, именно в Херсоне. Это ужас», – говорит Толоконников.
Напомним, ранее президент Украины Владимир Зеленский опубликовал ужасающие кадры с мест атак в Херсоне.
«Мир должен это видеть и знать. Железнодорожный вокзал и переезд, дом, строительный магазин, продуктовый супермаркет, автозаправка – знаете, что объединяет эти места? Кровавый след, который оставляет Россия своими снарядами, убивая мирных людей в Херсоне и Херсонской области», - прокомментировал ужасные кадры Зеленский.
По состоянию на вечер 3 мая было известно о 21 погибшем человеке и 48 раненых. Все гражданские.
Зеленский заверил, что виновные никогда не будут прощены, страна-террорист будет побеждена, а все виновные за преступления будут наказаны.
Добавим, что в результате атаки на вокзал в Херсоне был также ранен волонтер и руководитель проекта «Бесплатная эвакуация». Они помогли многим людям, которые не могли самостоятельно эвакуироваться.
Теперь помощь нужна самому волонтеру.
«Отошёл от наркоза после первой операции, у меня пробито легкое и печень. Сказали, что нужна еще одна операция… У меня все это перед глазами, главное, что остался жив. Даже не знаю, что там с остальными людьми. Низкий поклон нашим медикам», – писал Андрей в своем телеграмм-канале «Херсон эвакуация (Бесплатно)».
Напомним, минувшей ночью оккупанты атаковали ракетами и дронами Киев.
Также сообщалось, что в Херсоне комендантский час вводят почти на трое суток.
Также сообщалось, что под обстрел попал пассажирский поезд с украинцами.
Кроме того, Politeka.net писала, что появились фотографии жертв ракетной атаки по Умани.