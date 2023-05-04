Россияне продолжают бить по украинскому городу Херсон, обстрелы не прекращались до 12 часов ночи.

Об этом, как пишет Politeka.net, в эфире телемарафона сообщил спикер Херсонской ОВА Александр Толоконников.

К счастью, данных о жертвах новой атаки пока не поступало.

«К сожалению, статистика вчерашнего (обстрела, – ред.) ужасно изменилась. Два человека скончались в стационаре, реанимации. Это два человека, которые были в «АТБ». Там на вчерашний день погибли четыре человека, именно в «АТБ», а 26 были ранены. В настоящее время шесть человек погибли и 24 ранены. Это два человека, которые там были. Один из них – это врач, главный врач отделения одной из больниц, областной, в которой спасали жизни. Мы сочувствуем», – рассказал Толоконников.

Таким образом, на сейчас известно о 23 погибших и 46 раненых

«Одна из последних жертв за вчера – бабушка 89 лет, которая погибла в многоквартирном доме. Это ужас был вчера, действительно. Они ад сделали, именно в Херсоне. Это ужас», – говорит Толоконников.

Напомним, ранее президент Украины Владимир Зеленский опубликовал ужасающие кадры с мест атак в Херсоне.

«Мир должен это видеть и знать. Железнодорожный вокзал и переезд, дом, строительный магазин, продуктовый супермаркет, автозаправка – знаете, что объединяет эти места? Кровавый след, который оставляет Россия своими снарядами, убивая мирных людей в Херсоне и Херсонской области», - прокомментировал ужасные кадры Зеленский.

По состоянию на вечер 3 мая было известно о 21 погибшем человеке и 48 раненых. Все гражданские.

Зеленский заверил, что виновные никогда не будут прощены, страна-террорист будет побеждена, а все виновные за преступления будут наказаны.

Добавим, что в результате атаки на вокзал в Херсоне был также ранен волонтер и руководитель проекта «Бесплатная эвакуация». Они помогли многим людям, которые не могли самостоятельно эвакуироваться.

Теперь помощь нужна самому волонтеру.

«Отошёл от наркоза после первой операции, у меня пробито легкое и печень. Сказали, что нужна еще одна операция… У меня все это перед глазами, главное, что остался жив. Даже не знаю, что там с остальными людьми. Низкий поклон нашим медикам», – писал Андрей в своем телеграмм-канале «Херсон эвакуация (Бесплатно)».

Напомним, минувшей ночью оккупанты атаковали ракетами и дронами Киев.

Также сообщалось, что в Херсоне комендантский час вводят почти на трое суток.

Также сообщалось, что под обстрел попал пассажирский поезд с украинцами.

Кроме того, Politeka.net писала, что появились фотографии жертв ракетной атаки по Умани.