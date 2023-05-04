Вона стала вже третєю за останні дні, пише Politeka.net.

«Такої щільної інтенсивності ударів наше місто не відчувало від початку цього року! Цієі ночі агресор знов завдав комплексного повітряного удару по столиці. (У столиці тривога тривала понад 3,5 години.) Рашисти здійснили напад на Київ із застосованням баражуючих бєприприпасів типу «Shahed» та ракет, ймовірно балістичного типу», - повідомив начальник КМВА Сергій Попко.

За його словами, остаточно тип застосованих ракет буде визначено лише після експертизи залишків.

За попередньою інформацією, в повітряному просторі Києва силами нашої ППО було знищено усі ворожі ракети та БПЛА.

На щастя, даних про жертв не надходило. Також, за попередньою інформацією, обійшлося без руйнувань житлових об’єктів чи інфраструктури.

Було зафіксовано падіння уламків в окремих районах столиці, проте шкоди життю та здоров’ю людей чи серйозних пошкоджені забудові міста вони не завдали.

Додамо, що минулої ночі у Києві лунали вибухи. Місцеві мешканці розповідають, що бачили, як з неба падали палаючі уламки, ймовірно, дронів.

ДОПОВНЕНО:

«В результаті нічної повітряноі атаки на столицю, в Шевченківському районі в житловій забудові виявлено уламки БпЛА. Інформація про пожежу не підтвердилась.

Без постраждалих серед населення і без суттєвих пошкоджень прилеглої території», - повідомив Сергій Попко.

Нагадаємо, раніше з'явилася інформація про тяжкі наслідки нового авіаудару.

Також повідомлялося, що росіяни скинули авіабомби на навчальний заклад та знищили дронами житлові будинки.

Крім того, Politeka.net писала, що відомий астролог розповів, чим закінчиться контрнаступ ЗСУ.