К такому выводу пришел военно-политический обозреватель группы «Информационное сопротивление» Александр Коваленко, анализируя якобы атаку беспилотников на Кремль и последующую атаку дронов-камикадзе на мирные города Украины.

Отметим, что на обломмках одних из дронов, которые были минувшей ночью сбиты над Одессой, были надписи «За Москву» и «За Кремль».

«… Но почему они не красовались на ракетах Х-101? Да потому, что у российского командования не было запланировано массированного ракетного удара по Украине на 4 мая. Они не смогли удар организовать так быстро», - предполагает Коваленко.

Эксперт также высказал уверенность, что у россиян по состоянию на 4 мая не было на аэродромах даже необходимого БК

«Но, если удар по кремлю дроном, был спланирован самой же россией, почему она оказалась совершенно неготовой к кровавой ответной акции? Ведь налёт 4 мая это курам на смех, а не "ЗА Мацкву!".

Ответ прост. Военно-политическое руководство было не готово к тому, что произошло в ночь на 3 мая. По этой причине и не был подготовлен боекомплект и экипажи для обеспечения "мощного" и "неотвратимого" зеркального ответа "киевскому режиму"», - размышляет аналитик.

При этом Коваленко, как и много других экспертов, уверен, что за атакой на Кремль стоит вовсе не Украина.

Согласно одному из мнений, БПЛА запускался с территории россии как акция, курируемая конкурентами мо рф и гру.

«Соответственно, именно по этой причине кирзачи оказались совершенно неготовыми к "зеркальному" ответу на удар по "сакральному" куполу, а смогли разменяться жиденьким налётом! Это лишь подкрепляет версию об акции, организованной в рамках межведомственной конфронтации и нарастающей уже не только внутренней конкуренции, но и борьбы», - поясняет ход своих мыслей Коваленко.

Если эти выводы верны, то, говорит эксперт, это свидетельствует о том, что «внутренняя обстановка в россии накалена как никогда».

«В последний раз такой накал был после убийства Бориса Немцова, относившегося к группе "неприкасаемых". Сейчас же посягнули на "неприкасаемый" купол. В любом случае, даже с задержкой, но россия должна будет дать "ответ" на произошедшее погромче гудения моторов десятка дронов.

Поэтому, не игнорируйте воздушные тревоги, у крыс конвульсии. Но, до того пока конвульсии пройдут, они всё ещё опасны», - предупредил Коваленко украинцев.

Напомним, после атаки дронов-камикадзе улицы Киева усеяны обломками.

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