Вночі та зранку патрульні поліцейські Києва почали отримувати чисельні повідомлення про падіння уламків, пише Politeka.net.

«Прибувши, інспектори, забезпечували охорону місця події та викликали на місце слідчих й вибухотехників. У разі потреби, поліцейські готові були надавати домедичну допомогу…», - повідомили в патрульній поліції Києва.

Ці світлини, підкреслюють правоохоронці, наочний приклад того, чому всім вкрай ризиковано нехтувати сигналами повітряної тривоги.

Нагадаємо, раніше стало відомо, що в результаті збиття ворожих повітряних об’єктів в Шевченківському, Печерському та Подільському районі української столиці на різних вулицях навколо приблизно 10 будинків впали уламки.

"Внаслідок падіння уламків частково пошкоджені припарковані автомобілі (кількість уточнюється) та дорожнє покриття", - розповів начальник КМВА Сергій Попко.

Тим часом у Повітряних ЗС України повідомили, що вночі 4 травня ворог знову атакував "шахедами" з північного напрямку (Брянська область) та з півдня – східне узбережжя Азовського моря.

Окупанти застосували до 24 ударних дронів «Shahed-136/131». Збити вдалося 18 ударних БпЛА.

Бойова робота велась у північних, центральних та південних областях України Застосовано зенітне ракетне озброєння, авіацію та мобільні вогневі групи у зонах відповідальності повітряних командувань "Південь" та "Центр".

Нагадаємо, у Києві вночі лунали вибухи.

Також повідомлялось про нову "бавовну" в росії.

Крім того, Politeka.net писала, що зросла кількість жертв страшного удару по Києву.