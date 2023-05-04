Вночі та зранку патрульні поліцейські Києва почали отримувати чисельні повідомлення про падіння уламків, пише Politeka.net.
«Прибувши, інспектори, забезпечували охорону місця події та викликали на місце слідчих й вибухотехників. У разі потреби, поліцейські готові були надавати домедичну допомогу…», - повідомили в патрульній поліції Києва.
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Ці світлини, підкреслюють правоохоронці, наочний приклад того, чому всім вкрай ризиковано нехтувати сигналами повітряної тривоги.
Нагадаємо, раніше стало відомо, що в результаті збиття ворожих повітряних об’єктів в Шевченківському, Печерському та Подільському районі української столиці на різних вулицях навколо приблизно 10 будинків впали уламки.
"Внаслідок падіння уламків частково пошкоджені припарковані автомобілі (кількість уточнюється) та дорожнє покриття", - розповів начальник КМВА Сергій Попко.
Тим часом у Повітряних ЗС України повідомили, що вночі 4 травня ворог знову атакував "шахедами" з північного напрямку (Брянська область) та з півдня – східне узбережжя Азовського моря.
Окупанти застосували до 24 ударних дронів «Shahed-136/131». Збити вдалося 18 ударних БпЛА.
Бойова робота велась у північних, центральних та південних областях України Застосовано зенітне ракетне озброєння, авіацію та мобільні вогневі групи у зонах відповідальності повітряних командувань "Південь" та "Центр".
Нагадаємо, у Києві вночі лунали вибухи.
Також повідомлялось про нову "бавовну" в росії.
Крім того, Politeka.net писала, що зросла кількість жертв страшного удару по Києву.