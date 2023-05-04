Бахмут, ежедневно попадающий во фронтовые сводки, остается для оккупантов крепостью, о которую они каждый раз ломают зубы.

По мнению некоторых экспертов, Кремль поставил себе очередной дедлайн по оккупации Бахмута – 9 мая.

Затем, по одной из версий, диктатор Владимир Путин может даже объявить на этой победной ноте об окончании войны. Мол, "все цели "сво" выполнены.

Комментируя такой сценарий, секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов отметил, что россияне обычно «будут пытаться перед 9 мая сделать так, чтобы решить этот вопрос».

"Но я более чем уверен, что наши военные будут делать все возможное, чтобы это не произошло", - отметил Данилов.

По поводу планов российских оккупантов высказался и боец, который сейчас воюет на Бахмутском направлении и рассказывает о ситуации в своем телеграмм-канале «Бахмутский демон».

По его словам, россияне пытаются штурмовать в направлении Хромово и Ивановского.

«Какие-то агонии быдла, пока держим», – отметил «демон».

Украинский защитник выразил уверенность, что до 9 мая россияне Бахмут не возьмут.

Добавим, в свою очередь аналитики американского Института изучения войны отмечают, что россияне добились незначительных успехов в Бахмуте, однако город-крепость оккупанты не захватили.

По оценке ISW, под контролем Украины остается 1,89 квадратных километра. В Бахмуте российские и украинские силы продолжают бои севернее трассы O0506, которую называют "дорогой жизни".

Тем временем командующий сухопутными войсками Украины Александр Сырский опубликовал новые фотографии Героев, которые титаническими усилиями продолжают бороться за Бахмут.

Напомним, украинцев умоляют не игнорировать воздушные тревоги - Кремль готовит новую пакость.

Также сообщалось, что улицы Киева усеяны обломками после новой атаки дронов.

Кроме того, Politeka.net писала, что россия взбешена из-за провалов на поле боя.