Российские составы топлива все чаще подвергаются атакам беспилотников, что вынуждает рф изменить систему снабжения топлива.

Российские войска отходят от линии столкновения, чтобы максимально обеспечить расстояние, недостижимое для украинских средств поражения. Тем временем ВСУ готовят ловушку-сюрприз для оккупантов на нескольких направлениях фронта.

Военный эксперт, полковник запаса ВСУ, летчик-инструктор Роман Свитан рассказал об этом детальнее в эфире для "24 Канала".

Роман Свитан отметил, что 3 мая 2023 года в порту Тамань в Краснодарском крае рф возник мощный пожар на нефтебазе "Таманьнефтегаз".

К тому же после атаки беспилотников пожары были на нефтебазах оккупированного Крыма. Таким образом ВСУ начали готовить ловушку для российской группировки на Крымском полуострове.

"Не будет топлива и никто не будет двигаться, то есть, топливо - это движок войск. Достаточно уничтожить склады, поезда и баки. Тогда рф понадобится где-то месяц, чтобы перестроить систему и накопить запасы. Вот у ВСУ есть месяц, чтобы сжечь все топливоприемники и замкнуть ловушку для рф", - объяснил Роман Свитан.

Военный эксперт отметил, что это поможет и Запорожскому направлению. Ведь именно с Крымского полуострова в оккупированный Мелитополь перебрасывают вооружение.

"Армейские запасы и боеприпасы в таких активных боях заканчиваются за неделю. Потому, если уничтожить нефтебазы, ловушка на нескольких направлениях фронта замкнется. Россиянам негде будет взять боеприпасы. Сейчас мы наблюдаем подготовку к наступлению, сейчас правильно бить именно к нефтеприемникам, такой себе сюрприз для россиян", - подытожил полковник запаса ВСУ.

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