Российские войска отходят от линии столкновения, чтобы максимально обеспечить расстояние, недостижимое для украинских средств поражения. Тем временем ВСУ готовят ловушку-сюрприз для оккупантов на нескольких направлениях фронта.
Военный эксперт, полковник запаса ВСУ, летчик-инструктор Роман Свитан рассказал об этом детальнее в эфире для "24 Канала".
Роман Свитан отметил, что 3 мая 2023 года в порту Тамань в Краснодарском крае рф возник мощный пожар на нефтебазе "Таманьнефтегаз".
К тому же после атаки беспилотников пожары были на нефтебазах оккупированного Крыма. Таким образом ВСУ начали готовить ловушку для российской группировки на Крымском полуострове.
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"Не будет топлива и никто не будет двигаться, то есть, топливо - это движок войск. Достаточно уничтожить склады, поезда и баки. Тогда рф понадобится где-то месяц, чтобы перестроить систему и накопить запасы. Вот у ВСУ есть месяц, чтобы сжечь все топливоприемники и замкнуть ловушку для рф", - объяснил Роман Свитан.
Военный эксперт отметил, что это поможет и Запорожскому направлению. Ведь именно с Крымского полуострова в оккупированный Мелитополь перебрасывают вооружение.
"Армейские запасы и боеприпасы в таких активных боях заканчиваются за неделю. Потому, если уничтожить нефтебазы, ловушка на нескольких направлениях фронта замкнется. Россиянам негде будет взять боеприпасы. Сейчас мы наблюдаем подготовку к наступлению, сейчас правильно бить именно к нефтеприемникам, такой себе сюрприз для россиян", - подытожил полковник запаса ВСУ.
Напомним, что будет с приграничными территориями рф в случае захода украинских военных.
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