По словам эксперта, с военной точки зрения, Крым можно воспринимать, как остров, который можно изолировать

Системная атака дронами перед тем, как Украина готовится к наступлению в Крыму, также совпала с атаками на нефтебазы. Однако существуют определенные обстоятельства, при которых россияне могут добровольно уйти из Крыма. Об этом высказался Андрей Харук, военный историк, профессор кафедры гуманитарных наук Национальной академии сухопутных войск имени гетмана Петра Сагайдачного в интервью НВ.

«Такая системность с ударами свидетельствует о том, что организаторы этих ударов (я не могу утверждать, что это была именно Украина) решили взять курс на специальное лишение русских войск на южном фланге их топливного ресурса.

Как и удар по нефтебазе в Севастополе – это удар по дизельному топливу бригады морской пехоты. Также и другая нефтебаза, когда горела, на Крымском мосту было тоже видно. И если мы вспомним время перед освобождением Херсонщины, там также имели место быть удары по логистике – мостах, складах и так далее.

И тут приблизительно такой же сценарий происходит: лишить россиян эффективной возможности использовать свои вооруженные силы, так как логистика в Крыму довольно сложная» - подметил эксперт.

Он добавил, с военной точки зрения Крым можно воспринимать, как остров, который можно изолировать. Перерезать мост, перешейки. Это может подтолкнуть россиян в конце концов к принятию «непростых решений», как это было на Херсонщине:

«Теоретически, в таком случае у россиян не будет иного выбора, как оставить Крым. Удары по нефтебазам – это первый шаг. Далее необходимо отрезать пути отступлений, для этого придется вывести на долгое время из строя крымский мост. Также необходимо левобережное наступление на Херсонщине».

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