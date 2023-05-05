21-летний парень открыл огонь из автомата в муниципалитете Младеновац под Белградом.

В результате атаки погибли восемь человек, 13 ранены, пишет Politeka.net со ссылкой на местные СМИ.

Семеро из них находятся в критическом состоянии.

По данным журналистов, стрелок все еще не арестован, полиция продолжает обыски в близлежайших к месту бойни селах, автобусы не ходят ни в Младеновац, ни в Белград. В поисках убийцы участвуют более 600 правоохранителей.

❗️ [ 🇷🇸 SERBIE ]



🔸️ Au lendemain de la tragédie qui a frappé une école de la capitale serbe, une personne a ouvert le feu à l'arme automatique à Dubona, un village situé à une quarantaine de kilomètres de Belgrade. Le bilan de la fusillade est lourd, au moins 8 personnes ont… pic.twitter.com/Jl4BYVGqWi — (Little) Think Tank (@L_ThinkTank) May 5, 2023

Тела некоторых жертв все еще лежат на дороге.

Среди убитых – 21-летний полицейский и его младшая сестра.

На местро бойни начали приезжать родственники погибших.

«Какой смысл моей жизни? Я убью себя!», - цитируют СМИ слова одного из родственников, убитого горем.

По словам очевидцев, убийца открыл огонь из автомобиля.

Напомним, ранее в Сербии 14-летний ученик 7-го класса открыл стрельбу в начальной школе им. Владислава Рыбникара в Врачаре, погибли девять человек - восемь учащихся и охранник учебного заведения.

Нападавшего задержала сербская полиция.

Также сообщалось, что в центре Днепра разыгралась трагедия.

Кроме того, Politeka.net писала о трагической гибели украинца, который спас множество жизней.