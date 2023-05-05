В результате атаки погибли восемь человек, 13 ранены, пишет Politeka.net со ссылкой на местные СМИ.
Семеро из них находятся в критическом состоянии.
По данным журналистов, стрелок все еще не арестован, полиция продолжает обыски в близлежайших к месту бойни селах, автобусы не ходят ни в Младеновац, ни в Белград. В поисках убийцы участвуют более 600 правоохранителей.
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Тела некоторых жертв все еще лежат на дороге.
Среди убитых – 21-летний полицейский и его младшая сестра.
На местро бойни начали приезжать родственники погибших.
«Какой смысл моей жизни? Я убью себя!», - цитируют СМИ слова одного из родственников, убитого горем.
По словам очевидцев, убийца открыл огонь из автомобиля.
Напомним, ранее в Сербии 14-летний ученик 7-го класса открыл стрельбу в начальной школе им. Владислава Рыбникара в Врачаре, погибли девять человек - восемь учащихся и охранник учебного заведения.
Нападавшего задержала сербская полиция.
Также сообщалось, что в центре Днепра разыгралась трагедия.
Кроме того, Politeka.net писала о трагической гибели украинца, который спас множество жизней.