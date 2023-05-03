За непідтвердженими даними, як мінімум выдомо про вісьмох загиблих внаслідок стрілянини в школі в Белграді, пише Politeka.net з посиланням на місцеві ЗМІ та паблики.
Серед убитих – діти, охоронець та вчитель.
Стрілку, як повідомляється, всього 14 років. Він навчається у сьомому класі.
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За словами очевидців, хлопчик увірвався до класу під час уроку історії та почав стріляти в учнів.
"Це було жахливо", - розповіла одна з учениць школи, в якій сталася стрілянина.
За її словами, під час самої стрілянини вона піднялася нагору до школи і почула звуки, які нагадували звуки петард, що вибухають.
«Я чула галас, думала, діти кидають петарди. Але потім побачила, що охоронець упав на підлогу…», – розповіла дівчинка.
За деякими даними, стрілець заарештований. Поліція підозрює, що він узяв у батька зброю. У мережі вже з'явилися кадри з місця атаки.
На них можна побачити безліч машин "швидкої" допомоги, поліцію, схвильованих батьків.
Нагадаємо, що минулої ночі Україна пережила нову атаку дронами.
Також повідомлялося, що на російській нафтобазі почалася сильна пожежа після вибуху.
Крім того, Politeka.net писала, що у київському парку чоловік напав на підлітків.