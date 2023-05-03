За непідтвердженими даними, як мінімум выдомо про вісьмох загиблих внаслідок стрілянини в школі в Белграді, пише Politeka.net з посиланням на місцеві ЗМІ та паблики.

Серед убитих – діти, охоронець та вчитель.

Tragedija u #Beograd - Dječak (14) pucao je u školi na Vračaru "Vladislav Ribnikar" i tom prilikom ubio osmero ljudi, među kojima su i djeca i čuvar. https://t.co/xPUHCREXcu pic.twitter.com/2BwlV78mXK — Bljesak.info (@Bljesak) May 3, 2023

Стрілку, як повідомляється, всього 14 років. Він навчається у сьомому класі.

За словами очевидців, хлопчик увірвався до класу під час уроку історії та почав стріляти в учнів.

"Це було жахливо", - розповіла одна з учениць школи, в якій сталася стрілянина.

За її словами, під час самої стрілянини вона піднялася нагору до школи і почула звуки, які нагадували звуки петард, що вибухають.

Police officers block a street near the Vladislav Ribnikar elementary school in Belgrade, Serbia. A teenage suspect opened fire causing one fatality and multiple injuries according to Serbia's Interior Ministry. 📸 EPA / Andrej Cukic #shooting #Serbia #Belgrade #epaimages pic.twitter.com/NTGpImACqu — EPA Images (@EPA_Images) May 3, 2023

«Я чула галас, думала, діти кидають петарди. Але потім побачила, що охоронець упав на підлогу…», – розповіла дівчинка.

За деякими даними, стрілець заарештований. Поліція підозрює, що він узяв у батька зброю. У мережі вже з'явилися кадри з місця атаки.

На них можна побачити безліч машин "швидкої" допомоги, поліцію, схвильованих батьків.

Serbie : Au moins 8 personnes, dont 7 enfants, seraient mortes suite à une fusillade dans une école à Belgrade où un adolescent de 14 ans est entré dans l'école Vladislav Ribnikar du centre de Belgrade vers 08h00 locales et a ouvert le feu sur ses camarades, selon les médias. pic.twitter.com/TK8CY9kGjz — Rebecca Rambar (@RebeccaRambar) May 3, 2023

Нагадаємо, що минулої ночі Україна пережила нову атаку дронами.

Також повідомлялося, що на російській нафтобазі почалася сильна пожежа після вибуху.

Крім того, Politeka.net писала, що у київському парку чоловік напав на підлітків.