Ситуация в Бахмуте остается крайне сложной, это направление для приоритетного противника.

Об этом, как пишет Politeka.net, сообщил командир роты беспилотников 92-й ОМБР им. кошевого атамана Ивана Сирко Юрий Федоренко.

По его словам, у окупантов есть «четкое указание от Кремля взять Бахмут до 9 мая».

«Удастся ли противнику реализовать это намерение. По моему убеждению – нет. Силы обороны стабилизировали ситуацию, в самом городе идут сверхсложные жесткие бои, противник активно пытается применять авиацию. Но, несмотря на все попытки и старания, успеха нет, Силы обороны держатся на месте», - сообщил Федоренко.

Командир также рассказал о ситуации вокруг Бахмута.

«Противник, понимая, что нет успеха даже с применением авиации в городе, сосредоточил основной свой упор на подступах. Для того, чтобы город взять в тиски. Этого тоже ему не удалось реализовать. Должен вам сказать, что штурмовые действия идут постоянно», - рассказал Федоренко.

Украинским защитникам в героических боях даже удалось улучшить свое положение и отбросить противника от основной магистрали.

«И что самое основное – закрепиться. Противник несет сверхсерьезные потери в живой силе, а также в технике», – добавил Федоренко.

В свою очередь украинский боец, который воюет в Бахмуте и рассказывает о ситуации в своем телеграмм-канале сообщил, что в частном секторе у ВСУ есть маленькие успехи.

На Корсунского – позиционные бои, в районе Медицинского Колледжа – прилеты по оккупантам каждый день. В районе Индустриального Колледжа – также идут бои, артиллерия работает по врагу.

«Трасса – наша, все контролируемо!», – заверил «Бахмутский».

Напомним, ранее главарь «вагнеровцев» Пригожин сообщил, что выведет своих наемников из города 10 мая из-за нехватки боеприпасов.

Но в украинских Вооруженных силах уверены, что на самом деле у "вагнеровцев" заканчиваются не боеприпасы, а люди. Поэтому Пригожин и использует такие методы, чтобы привлечь к себе внимание.

В свою очередь, военные аналитики и эксперты отмечают, что таким образом Пригожин также хочет снять с себя ответственность за неудачные действия.

Главарь «Вагнера» понимает, что в ближайшие дни начнется контрнаступление ВСУ. Осознавая его последствия, Пригожин пытается выскочить из ситуации победителем, переложив всю ответственность за позорное состояние россиян на поле боя на Шойгу и Герасимова.

"Понять, насколько серьезно Пригожин угрожал отвести своих наемников в тыл, можно будет через 5 дней — когда наступит 10 мая. Но его можно понять, кстати.

Свой ценнейший актив — частная армия, он рискует потратить напрасно, да еще и остаться виновным в поражении. Вот и повышает ставки", – высказался по поводу Пригожина и Вагнера военный журналист Сергей Ауслендер.

Напомним, в России рванула "бавовна" в неожиданном месте.

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